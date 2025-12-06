Corrida Sancerroise Sancerre

Corrida Sancerroise Sancerre samedi 6 décembre 2025.

Corrida Sancerroise

Nouvelle Place Sancerre Cher

14:00:00

6 décembre 2025

Cette course annuelle est organisée dans le cadre du Téléthon.

Venez marcher, courir, ou encore applaudir !!!

Organisé par Sancerre Running, la course pédestre « La Corrida Sancerroise »,

15h courses enfant

16 corrida

1 tour (3,5km) 2 tours (7km)

En duo 1 tour par coureur

Sur inscription sur les sites web Protimming ou Courir-36 .

Nouvelle Place Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 15 91 46

English :

This annual race is organized as part of the Telethon.

Come and walk, run or cheer!

German :

Dieser jährliche Lauf wird im Rahmen des Telethon organisiert.

Kommen Sie zum Gehen, Laufen oder Klatschen!!!

Italiano :

Questa gara annuale è organizzata nell’ambito di Telethon.

Venite a camminare, correre o fare il tifo!

Espanol :

Esta carrera anual se organiza en el marco del Teletón.

¡Ven a caminar, correr o animar!

