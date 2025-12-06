Corrida Sancerroise Sancerre
Corrida Sancerroise Sancerre samedi 6 décembre 2025.
Corrida Sancerroise
Nouvelle Place Sancerre Cher
Début : 2025-12-06 14:00:00
2025-12-06
Cette course annuelle est organisée dans le cadre du Téléthon.
Venez marcher, courir, ou encore applaudir !!!
Organisé par Sancerre Running, la course pédestre « La Corrida Sancerroise »,
15h courses enfant
16 corrida
1 tour (3,5km) 2 tours (7km)
En duo 1 tour par coureur
Sur inscription sur les sites web Protimming ou Courir-36 .
Nouvelle Place Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 15 91 46
English :
This annual race is organized as part of the Telethon.
Come and walk, run or cheer!
German :
Dieser jährliche Lauf wird im Rahmen des Telethon organisiert.
Kommen Sie zum Gehen, Laufen oder Klatschen!!!
Italiano :
Questa gara annuale è organizzata nell’ambito di Telethon.
Venite a camminare, correre o fare il tifo!
Espanol :
Esta carrera anual se organiza en el marco del Teletón.
¡Ven a caminar, correr o animar!
