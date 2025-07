Corruda de Senhans | Course 10 km Saint-Martin-de-Seignanx

Cette course annuelle qui a lieu pendant les fêtes de village de Saint-Martin-de-Seignanx réunit plus de 300 coureurs et s’inscrit dans le challenge landais des courses sur route. Vous êtes attendus pour cette corruda en ligne, sur route, de 10 km.

RDV au fronton à 19h pour le départ.

Pour récupérer votre dossard en amont de la manifestation, direction sur le site https://senhans.jimdofree.com/ ou pb-organisation.com. .

