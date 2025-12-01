Concert de Noël par les cors des Alpes de l’Echo du Gaschney

place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12 17:00:00

fin : 2025-12-12 18:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Laissez les mélodies des cors des Alpes vous plonger dans l’ambiance de nos traditions et de nos montagnes

Assister à un concert de cors des Alpes à Munster est une expérience unique, mêlant harmonie musicale et beauté naturelle. Les sonorités profondes et envoûtantes des cors résonnent magnifiquement dans le cadre paisible de la vallée, offrant un moment de pure sérénité. Une belle façon de célébrer la culture alpine dans un lieu empreint d’authenticité ! .

place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

English :

Let the melodies of the alphorns immerse you in the atmosphere of our traditions and our mountains

German :

Lassen Sie sich von den Melodien der Alphörner in die Atmosphäre unserer Traditionen und Berge eintauchen

Italiano :

Lasciate che le melodie degli alphorn vi immergano nell’atmosfera delle nostre tradizioni e delle nostre montagne

Espanol :

Deje que las melodías de las trompas alpinas le sumerjan en la atmósfera de nuestras tradiciones y nuestras montañas

L’événement Concert de Noël par les cors des Alpes de l’Echo du Gaschney Munster a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme de la vallée de Munster