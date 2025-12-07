Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cors et Accords Bergheim

Cors et Accords Bergheim dimanche 7 décembre 2025.

Place du Dr Pierre Walter Bergheim

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-12-07 11:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Vibrez au rythme du groupe Cors et Accords, un concert exceptionnel au cœur du marché de Noël !
Place du Dr Pierre Walter Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 

English :

Vibrate to the rhythm of Cors et Accords, an exceptional concert in the heart of the Christmas market!

German :

Lassen Sie sich vom Rhythmus der Gruppe Cors et Accords mitreißen ein außergewöhnliches Konzert im Herzen des Weihnachtsmarktes!

Italiano :

Rockeggiate al ritmo del gruppo Cors et Accords, in un concerto eccezionale nel cuore del mercatino di Natale!

Espanol :

Rock al ritmo del grupo Cors et Accords, ¡en un concierto excepcional en pleno mercado navideño!

