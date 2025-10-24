Corsica Bike Festival L’Île-Rousse

Corsica Bike Festival L’Île-Rousse vendredi 24 octobre 2025.

Corsica Bike Festival

Place Paoli L’Île-Rousse Haute-Corse

Début : Vendredi 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-26 19:30:00

2025-10-24

Le Corsica Bike Festival accueille la finale du championnat de France VTT de la Fédération française de cyclisme, avec la dernière étape du Cross Country Marathon MTB Tour Cycletyres à L’Ile-Rousse. Au programme courses, animations et d’autres surprises

Place Paoli L’Île-Rousse 20220 Haute-Corse Corse +33 4 95 60 04 35 contact@corsicabikefestival.com

English :

The Corsica Bike Festival hosts the final of the French Cycling Federation’s MTB championship, with the final stage of the Cross Country Marathon MTB Tour Cycletyres in L’Ile-Rousse. On the program: races, entertainment and other surprises.

German :

Beim Corsica Bike Festival findet das Finale der französischen MTB-Meisterschaft des französischen Radsportverbands statt. Die letzte Etappe der Cross Country Marathon MTB Tour Cycletyres wird in L’Ile-Rousse ausgetragen. Auf dem Programm stehen Rennen, Animationen und weitere Überraschungen

Italiano :

Il Corsica Bike Festival ospita la finale del Campionato francese di MTB della Federazione Ciclistica, con la tappa finale del Cross Country Marathon MTB Tour Cycletyres a L’Ile-Rousse. In programma: gare, intrattenimento e altre sorprese

Espanol :

El Corsica Bike Festival acoge la final del Campeonato de BTT de la Federación Francesa de Ciclismo, con la etapa final del Cross Country Marathon MTB Tour Cycletyres en L’Ile-Rousse. En el programa: carreras, animaciones y otras sorpresas

