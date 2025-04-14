Corso des bouviers d’Upie – Upie Upie

Corso des bouviers d’Upie Dimanche 11 janvier 2026, 14h30 Upie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-11T14:30:00 – 2026-01-11T18:00:00

Fin : 2026-01-11T14:30:00 – 2026-01-11T18:00:00

Départ du corso à 14h30, défilé de chars, avec fanfares et surprises.

A la suite du défilé une aubade (concert) gratuit ce tiendra à la salle des fêtes.

Upie Upie Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0610177836 192 eme fête des bouviers, corso de chars et de fanfares. Historiquement les laboureurs défilés à la fin de labours avec leurs bœufs aujourd’hui le défilé est constitué de chars réalisés avec des structures toutes différentes recouvertes de papiers. La construction d’un char est un long travail réalisé par des bénévoles qui s’affairent à les créer pour le plaisir de vos yeux. Parking accès facile, fête foraine

Départ du corso à 14h30, défilé de chars, avec fanfares et surprises.

©noemie