Corso fleuri Bormes-les-Mimosas
Corso fleuri Bormes-les-Mimosas samedi 14 février 2026.
Corso fleuri
Village Bormes-les-Mimosas Var
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-14
Animations le samedi 14 février et défilé de chars fleuris le dimanche 15 février accompagné de ses troupes festives.
Village Bormes-les-Mimosas 83230 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 38 38 mail@bormeslesmimosas.com
English :
There will be entertainment on Saturday 15 February and a parade of floral floats on Sunday 16 February, accompanied by festive troupes.
L’événement Corso fleuri Bormes-les-Mimosas a été mis à jour le 2026-01-19 par Mairie de Bormes les Mimosas