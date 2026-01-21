Corso fleuri Bormes-les-Mimosas

Corso fleuri Bormes-les-Mimosas samedi 14 février 2026.

Corso fleuri

Village Bormes-les-Mimosas Var

Animations le samedi 14 février et défilé de chars fleuris le dimanche 15 février accompagné de ses troupes festives.
Village Bormes-les-Mimosas 83230 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 38 38  mail@bormeslesmimosas.com

English :

There will be entertainment on Saturday 15 February and a parade of floral floats on Sunday 16 February, accompanied by festive troupes.

