Corso fleuri

Village Bormes-les-Mimosas Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14

Animations le samedi 14 février et défilé de chars fleuris le dimanche 15 février accompagné de ses troupes festives.

.

Village Bormes-les-Mimosas 83230 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 38 38 mail@bormeslesmimosas.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

There will be entertainment on Saturday 15 February and a parade of floral floats on Sunday 16 February, accompanied by festive troupes.

L’événement Corso fleuri Bormes-les-Mimosas a été mis à jour le 2026-01-19 par Mairie de Bormes les Mimosas