Corso Fleuri Départ près Ressourcerie Châteauneuf-sur-Isère

Corso Fleuri

Départ près Ressourcerie 22 Route de valence Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

à partir de 13 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-12

18 chars fleuris 6 grosses-têtes 7 ensembles musicaux Fête foraine

Aubades vers 17h à l’issue du Corso.

Venez nombreux vivre avec nous les fêtes à travers le monde !

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Départ près Ressourcerie 22 Route de valence Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes communication.cdfchato@gmail.com

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English :

18 floats 6 headliners 7 musical ensembles Funfair

Aubades around 5pm at the end of the Corso.

Come and join us to experience festivities from around the world!

L’événement Corso Fleuri Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-13 par Valence Romans Tourisme