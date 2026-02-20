Corso Fleuri Départ près Ressourcerie Châteauneuf-sur-Isère
Corso Fleuri Départ près Ressourcerie Châteauneuf-sur-Isère dimanche 12 avril 2026.
Corso Fleuri
Départ près Ressourcerie 22 Route de valence Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
à partir de 13 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-04-12 19:00:00
Date(s) :
2026-04-12
18 chars fleuris 6 grosses-têtes 7 ensembles musicaux Fête foraine
Aubades vers 17h à l’issue du Corso.
Venez nombreux vivre avec nous les fêtes à travers le monde !
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Départ près Ressourcerie 22 Route de valence Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes communication.cdfchato@gmail.com
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English :
18 floats 6 headliners 7 musical ensembles Funfair
Aubades around 5pm at the end of the Corso.
Come and join us to experience festivities from around the world!
L’événement Corso Fleuri Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-13 par Valence Romans Tourisme