CORSO FLEURI SERVIAN Servian
CORSO FLEURI SERVIAN Servian dimanche 24 mai 2026.
Servian
CORSO FLEURI SERVIAN
6537 Grand’Rue Servian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Vous ne savez pas quoi faire dimanche de Pentecôte ? Rendez-vous au défilé Corso Fleuri de Servian, pour un après-midi festif et coloré à ne surtout pas manquer !
Vous ne savez pas quoi faire dimanche de Pentecôte ? Rendez-vous au défilé Corso Fleuri de Servian, organisé par le Comité des Fêtes. Prenez part à un événement festif et coloré, dans les rues du village, avec la participation des associations serviannaises et des animaux totémiques.
Au programme
– Animaux totémiques
– Défilé dans les rues de Servian et retour au Campotel
– Animation conviviale et musicale
La journée se finira par un repas aligot saucisse
Alors, êtes vous prêts à profiter au milieu des fleurs ? .
6537 Grand’Rue Servian 34290 Hérault Occitanie +33 6 13 45 08 99 cdf-servian@orange.fr
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English : CORSO FLEURI SERVIAN
Don’t know what to do on Whit Sunday? Join us at Servian’s Corso Fleuri parade, for a festive and colorful afternoon not to be missed!
L’événement CORSO FLEURI SERVIAN Servian a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34
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