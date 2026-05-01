Servian

CORSO FLEURI SERVIAN

6537 Grand’Rue Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Vous ne savez pas quoi faire dimanche de Pentecôte ? Rendez-vous au défilé Corso Fleuri de Servian, pour un après-midi festif et coloré à ne surtout pas manquer !

Vous ne savez pas quoi faire dimanche de Pentecôte ? Rendez-vous au défilé Corso Fleuri de Servian, organisé par le Comité des Fêtes. Prenez part à un événement festif et coloré, dans les rues du village, avec la participation des associations serviannaises et des animaux totémiques.

Au programme

– Animaux totémiques

– Défilé dans les rues de Servian et retour au Campotel

– Animation conviviale et musicale

La journée se finira par un repas aligot saucisse

Alors, êtes vous prêts à profiter au milieu des fleurs ? .

6537 Grand’Rue Servian 34290 Hérault Occitanie +33 6 13 45 08 99 cdf-servian@orange.fr

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English : CORSO FLEURI SERVIAN

Don’t know what to do on Whit Sunday? Join us at Servian’s Corso Fleuri parade, for a festive and colorful afternoon not to be missed!

L’événement CORSO FLEURI SERVIAN Servian a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34