CORSU MEZU MEZU – CORSU – ORANGE VELODROME Marseille

CORSU MEZU MEZU – CORSU Début : 2026-05-23 à 20:00. Tarif : – euros.

En 2023 s’est tenu le spectacle CORSU MEZU MEZU à Paris La Défense Arena.Emmené par Patrick Fiori, cet événement riche en émotions a rassemblé, le temps d’une soirée, toute l’âme corse à travers des duos d’exception.Une réussite pour les 70 artistes et les 1000 choristes présents sur scène ce soir là.Le 23 mai 2026, la Corse débarque à Marseille !!l’Orange Vélodrome accueillera les plus grands artistes insulaires et les grands noms de la chanson française pour offrir une fois encore un spectacle inoubliable et plein de surprises.Une soirée unique et magique, un événement incontournable pour tous les amoureux de l’île de beauté.

ORANGE VELODROME 3 BD MICHELET 13008 Marseille 13