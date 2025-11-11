Cortège de la Saint Martin Lauterbourg

Cortège de la Saint Martin Lauterbourg mardi 11 novembre 2025.

Cortège de la Saint Martin

Place du Château Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-11 16:00:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

L’histoire de la Saint Martin vous sera contée. Ensuite en tête de cortège, St. Martin chevauchera à travers les rues de la ville suivi des enfants munis de lampions. A l’issue du cortège des brioches seront distribuées.

A partir de 16h place du château, l’histoire de Saint Martin vous sera contée. Ensuite en tête de cortège, Saint Martinus chevauchera à travers les rues de la ville suivi des enfants munis de lampions (N’hésitez pas à ramener les vôtres sans oublier les allumettes). Des brioches seront distribuées aux enfants après le spectacle. .

Place du Château Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 79 info@tourisme-seltzlauterbourg.fr

English :

The story of Saint Martin will be told. Then at the head of the procession, St. Martin will ride through the streets of the city followed by children with lanterns. At the end of the procession, buns will be distributed.

German :

Die Geschichte von St. Martin wird Ihnen erzählt. Anschließend reitet St. Martin an der Spitze des Zuges durch die Straßen der Stadt, gefolgt von Kindern mit Lampions. Am Ende des Umzugs werden Brioches verteilt.

Italiano :

Verrà raccontata la storia di San Martino. Alla testa della processione, San Martino attraverserà le strade della città, seguito da bambini che portano lanterne. Alla fine della processione verranno distribuite brioches.

Espanol :

Se contará la historia de San Martín. A continuación, a la cabeza de la procesión, San Martín recorrerá las calles de la ciudad seguido por niños con faroles. Al final de la procesión, se repartirán bollos.

L’événement Cortège de la Saint Martin Lauterbourg a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg