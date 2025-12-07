Cortège de Saint-Nicolas

Rue Charles de Gaulle Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-07 20:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Par une douce soirée d’hiver, le Saint Patron des écoliers fera son entrée dans les rues illuminées de Remiremont ! Venez admirer le magnifique cortège de chars brillants, imaginés et réalisés par la Ville de Remiremont et les associations locales sur le thème du voyage, et accompagnés de joyeux groupes musicaux !

Petits et grands, venez partager la magie de Saint-Nicolas !Tout public

0 .

Rue Charles de Gaulle Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 42 17 mairie@remiremont.fr

English :

On a mild winter’s evening, the patron saint of schoolchildren will take to the illuminated streets of Remiremont! Come and admire the magnificent procession of shiny floats, imagined and created by the town of Remiremont and local associations on the theme of travel, and accompanied by joyful musical groups!

Young and old, come and share in the magic of Saint-Nicolas!

L’événement Cortège de Saint-Nicolas Remiremont a été mis à jour le 2025-11-28 par OT REMIREMONT