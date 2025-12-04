COSE A CASO CENTRE CULTUREL ALBAN-MINVILLE Toulouse

COSE A CASO

CENTRE CULTUREL ALBAN-MINVILLE 1 Place Martin Luther King Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-12-04 20:30:00

Un spectacle où la magie rencontre la physique pour créer un espace de convivialité hors du temps.

A partir de 8 ans.

À travers des illusions, des manipulations d’objets et des expériences de physique, l’illusionniste tisse des liens, partageant des réflexions philosophiques.

Où commence la performance ? Où se termine-t-elle ? Ici, la magie n’est pas une démonstration, mais une exploration. 12 .

English :

A show where magic meets physics to create a timeless space of conviviality.

Ages 8 and up.

German :

Eine Show, in der Magie auf Physik trifft, um einen zeitlosen Raum der Geselligkeit zu schaffen.

Ab 8 Jahren.

Italiano :

Uno spettacolo in cui la magia incontra la fisica per creare uno spazio di convivialità senza tempo.

A partire dagli 8 anni.

Espanol :

Un espectáculo en el que la magia se une a la física para crear un espacio de convivencia atemporal.

A partir de 8 años.

