COSE A CASO CENTRE CULTUREL ALBAN-MINVILLE Toulouse

CENTRE CULTUREL ALBAN-MINVILLE 1 Place Martin Luther King Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2025-12-04 20:30:00
fin : 2025-12-04
2025-12-04
Un spectacle où la magie rencontre la physique pour créer un espace de convivialité hors du temps.
A partir de 8 ans.
À travers des illusions, des manipulations d’objets et des expériences de physique, l’illusionniste tisse des liens, partageant des réflexions philosophiques.
Où commence la performance ? Où se termine-t-elle ? Ici, la magie n’est pas une démonstration, mais une exploration. 12 .
CENTRE CULTUREL ALBAN-MINVILLE 1 Place Martin Luther King Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie
English :
A show where magic meets physics to create a timeless space of conviviality.
Ages 8 and up.
German :
Eine Show, in der Magie auf Physik trifft, um einen zeitlosen Raum der Geselligkeit zu schaffen.
Ab 8 Jahren.
Italiano :
Uno spettacolo in cui la magia incontra la fisica per creare uno spazio di convivialità senza tempo.
A partire dagli 8 anni.
Espanol :
Un espectáculo en el que la magia se une a la física para crear un espacio de convivencia atemporal.
A partir de 8 años.
