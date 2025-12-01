Cosedia Cantabile Coutances

Cosedia Cantabile Coutances dimanche 21 décembre 2025.

Cosedia Cantabile

26 Avenue Jean François Millet Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 16:30:00
fin : 2025-12-21

Date(s) :
2025-12-21

Cosedia Cantabile à la Chapelle des sœurs des Sacrés-Cœurs à Coutances.   .

26 Avenue Jean François Millet Coutances 50200 Manche Normandie  

English : Cosedia Cantabile

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cosedia Cantabile Coutances a été mis à jour le 2025-11-19 par Coutances Tourisme