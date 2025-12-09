COSMIC BANANA Sète

COSMIC BANANA

11 Quai Rhin et Danube Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Le vaisseau Cosmic Banana se pose au Bar Muge le temps d’une soirée.Naviguant entre Disco et Electro, House et Techno, avec comme seul objectif de vous faire groover toute la nuit en mettant le dancefloor sur orbite.

11 Quai Rhin et Danube Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4896840404

English :

The Cosmic Banana spaceship lands at Bar Muge for an evening, sailing between Disco and Electro, House and Techno, with the sole aim of getting you grooving all night long and putting the dancefloor into orbit.

