Les Belleville

Cosmic Mountain Festival

Les Belleville Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-17

Atterrissez dans le festival électro le plus haut d’Europe ! Val Thorens s’associe au Delta Festival pour vous ouvrir les portes d’un événement musical inédit mêlant performances électro de classe mondiale et ambiance alpine unique.

.

Les Belleville 73440 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 00 08 08 cosmic@valthorens.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cosmic Mountain Festival

Land in Europe’s highest electro festival! Val Thorens is joining forces with the Delta Festival to open the doors to a unique musical event combining world-class electro performances and a unique Alpine atmosphere.

L’événement Cosmic Mountain Festival Les Belleville a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme de Val Thorens