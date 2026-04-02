Cosmic Mountain Festival Les Belleville
Cosmic Mountain Festival Les Belleville vendredi 17 avril 2026.
Les Belleville
Cosmic Mountain Festival
Les Belleville Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-17
Atterrissez dans le festival électro le plus haut d’Europe ! Val Thorens s’associe au Delta Festival pour vous ouvrir les portes d’un événement musical inédit mêlant performances électro de classe mondiale et ambiance alpine unique.
.
Les Belleville 73440 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 00 08 08 cosmic@valthorens.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cosmic Mountain Festival
Land in Europe’s highest electro festival! Val Thorens is joining forces with the Delta Festival to open the doors to a unique musical event combining world-class electro performances and a unique Alpine atmosphere.
L’événement Cosmic Mountain Festival Les Belleville a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme de Val Thorens
À voir aussi à Les Belleville (Savoie)
- Randonnée pédestre Lac du Lou Les Belleville Savoie 1 mai 2026
- Forêt de Longefrasse Les Belleville Savoie 1 mai 2026
- Brides-les-Bains par le Chemin des Baigneurs Les Belleville Savoie 1 mai 2026
- Le Lac du Montaulever Les Belleville Savoie 1 mai 2026
- Piste cyclable d’altitude Tougnète Les Belleville Savoie 1 mai 2026