Cosmo Noise La Cartonnerie Reims

Cosmo Noise

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 21:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Tout public

L’Hyperespace revient avec la deuxième édition de COSMO NOISE la soirée déguisée iconique de clôture du festival Hyperstellaire !

De la musique de qualité (avec un line up à 5 noms!), des déguisements cosmiques ambiance abysses (pas d’obligation mais franchement c’est hyperchouette les déguisements pour vrai), des paillettes avec le Dollyclub et une scéno immersive prépare-toi à passer la meilleure soirée de février avec nous !

?? NO TALK (Live) @notalk_music #jazzcinematique

?? BRUIT FANTÔME (Live) @bruit_fantome #electronicmusic

?? CALLING MARIAN (Live) @callingmarian #kicksandmelodiesthatstick

?? HEB @hebmuzic #banger

?? MILLEANS @milleans_____ #1000ans

Prends ton billet asap rapport que notre jauge est limitée pour le confort de tou·te·s ! .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cosmo Noise

L’événement Cosmo Noise Reims a été mis à jour le 2026-01-16 par ADT de la Marne