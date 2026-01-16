Cosmo Noise La Cartonnerie Reims
Cosmo Noise La Cartonnerie Reims samedi 21 février 2026.
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne
Tarif : 17 EUR
Début : 2026-02-21 21:00:00
2026-02-21
Tout public
L’Hyperespace revient avec la deuxième édition de COSMO NOISE la soirée déguisée iconique de clôture du festival Hyperstellaire !
De la musique de qualité (avec un line up à 5 noms!), des déguisements cosmiques ambiance abysses (pas d’obligation mais franchement c’est hyperchouette les déguisements pour vrai), des paillettes avec le Dollyclub et une scéno immersive prépare-toi à passer la meilleure soirée de février avec nous !
?? NO TALK (Live) @notalk_music #jazzcinematique
?? BRUIT FANTÔME (Live) @bruit_fantome #electronicmusic
?? CALLING MARIAN (Live) @callingmarian #kicksandmelodiesthatstick
?? HEB @hebmuzic #banger
?? MILLEANS @milleans_____ #1000ans
Prends ton billet asap rapport que notre jauge est limitée pour le confort de tou·te·s ! .
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est
