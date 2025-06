Cosmogonie portative Espace culturel Jacques-Brel Mantes-la-Ville 10 juillet 2025 18:00

Pourquoi le cachalot existe dans l’histoire de l’évolution ? C’est ce type de questions que se pose Cosmogonie portative. Dans cette épopée colorée et poétique, nous partons sur les traces de l’histoire de la Terre avec le poème de Raymond Queneau, Petite cosmogonie portative, aux côtés d’une grenouille. Ici, des personnages qui n’ont pas l’habitude de se parler discutent entre eux, et des marionnettes font des choses qu’elles n’ont pas l’habitude de faire, dans un théâtre miniature. Entre séquences scéniques et films d’animation en stop motion, les marionnettes de Jean Pierre Larroche dialoguent musicalement avec Claire Gapenne.

Concepteur : Jean Pierre Larroche / Musicienne : Claire Gapenne / Comédienne-manipulatrice : Juliette Belliard / Comédien-manipulateur : Antonin Chambon

Espace culturel Jacques-Brel 21 rue des Merisiers 78711 Mantes-la-Ville Mantes-la-Ville 78711 Yvelines Île-de-France

© Les Ateliers du spectacle