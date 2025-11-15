Cosmogonies de Yvon Bonnaffoux et Tereza De Almeida De Giorgi Galerie NAMAST’ART Pertuis

Cosmogonies de Yvon Bonnaffoux et Tereza De Almeida De Giorgi

Du 15/11 au 29/11/2025 tous les jours de 10h à 18h30.

Fermé de 12h à 14h

samedi 11 nov Vernissage de 11h30 à 14h. Galerie NAMAST’ART 90 rue de la Tour Pertuis Vaucluse

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-29 18:30:00

2025-11-15

Deux univers se rencontrent pour une aventure picturale cosmique…

Samedi 11 novembre Vernissage de 11h30à 14h.

Si deux univers artistiques entrent en résonance, un troisième langage émerge alors, fait de couleurs et de poésie. Un voyage sidéral, un régal pour les sens ! .

Galerie NAMAST’ART 90 rue de la Tour Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 50 35 23 eric@namastart.fr

English :

Two worlds meet for a cosmic pictorial adventure…

Saturday November 11 Vernissage from 11:30am to 2pm.

German :

Zwei Universen treffen sich zu einem kosmischen Bilderabenteuer…

Samstag, 11. November Vernissage von 11:30 bis 14:00 Uhr.

Italiano :

Due mondi si incontrano per un’avventura pittorica cosmica…

Sabato 11 novembre Apertura dalle 11.30 alle 14.00.

Espanol :

Dos mundos se encuentran para una aventura pictórica cósmica…

Sábado 11 de noviembre Apertura de 11.30 a 14.00 horas.

L’événement Cosmogonies de Yvon Bonnaffoux et Tereza De Almeida De Giorgi Pertuis a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme de Pertuis