COSMOPARTY – Créatures Compagnie Carré Sam Boulogne-sur-Mer

COSMOPARTY – Créatures Compagnie Dimanche 2 novembre, 16h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Gratuit – A partir de 6 ans – Assis- Réservation conseillée – A la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – 03.21.87.37.15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-02T16:00:00 – 2025-11-02T17:00:00

Fin : 2025-11-02T16:00:00 – 2025-11-02T17:00:00

Dans le cadre de « Carrément Bizarre ! » / Rendez-vous culturels horrifiques et fantastiques du 17.10 au 02.11.2025

Ambiance conquête spatiale et science-fiction des années 70 pour ce ciné-concert humoristique.

La musique live et les doublages s’amusent avec les images, créant des situations burlesques font rimer science-fiction avec humour.

Machines électroniques, synthétiseurs, effets spéciaux maison, les deux comédiens-musiciens vous entraînent dans leur univers totalement drôle et décalé.

Bienvenue dans ce voyage intergalactique aux confins de la 4ème dimension !

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.87.37.15 »}]

CINE-CONCERT // SCIENCE FICTION