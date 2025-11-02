Cosmoparty Créatures Compagnie Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

2025-11-02

CINE-CONCERT // SCIENCE FICTION

– Dans le cadre de « Carrément Bizarre ! » / Rendez-vous culturels horrifiques et fantastiques du 17.10 au 02.11.2025

Ambiance conquête spatiale et science-fiction des années 70 pour ce ciné-concert humoristique.

La musique live et les doublages s’amusent avec les images, créant des situations burlesques font rimer science-fiction avec humour.

Machines électroniques, synthétiseurs, effets spéciaux maison, les deux comédiens-musiciens vous entraînent dans leur univers totalement drôle et décalé.

Bienvenue dans ce voyage intergalactique aux confins de la 4ème dimension !

RESERVATION CONSEILLEE

A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel 03.21.87.37.15

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

