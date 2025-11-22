COSMOS l’expérience immersive Aix-en-Provence
COSMOS l’expérience immersive
Du 22/11/2025 au 26/04/2026.
Les weekends et les vacances scolaires de 14h à 18h30.
Dernière entrée à 17h30. 1 place Martin Luther King Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Mirage Makers est de retour à Aix-en-Provence cet hiver avec COSMOS, une expérience immersive originale en hommage à Carl Sagan. Dans un décor années 80 venez vivre une aventure intergalactique, casque sur les oreilles.
Ce qui vous attend
● Une expérience immersive unique en France
● Décors années 80 et installations son et lumière
● Un hommage à Carl Sagan, astronome et écrivain américain
A 15min à pied de la gare d’Aix-en-Provence.
Durée de visite environ 45-60min.
Âge requis à partir de 10 ans .
English :
Mirage Makers returns to Aix-en-Provence this winter with COSMOS, an original immersive experience in homage to Carl Sagan. In an 80s setting, come and experience an intergalactic adventure, headphones on.
German :
Mirage Makers ist diesen Winter wieder in Aix-en-Provence mit COSMOS, einem originellen immersiven Erlebnis zu Ehren von Carl Sagan. In einem Dekor der 80er Jahre erleben Sie ein intergalaktisches Abenteuer mit Kopfhörern auf den Ohren.
Italiano :
Mirage Makers torna ad Aix-en-Provence quest’inverno con COSMOS, un’originale esperienza immersiva in omaggio a Carl Sagan. In un ambiente anni ’80, venite a vivere un’avventura intergalattica con le cuffie in testa.
Espanol :
Mirage Makers vuelve a Aix-en-Provence este invierno con COSMOS, una original experiencia inmersiva en homenaje a Carl Sagan. Ambientada en un decorado de los años 80, venga a vivir una aventura intergaláctica con los auriculares puestos.
L’événement COSMOS l’expérience immersive Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme d’Aix en Provence