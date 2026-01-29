COSMOX DÉBUSQUE LES INFOX EN ASTRONOMIE ! Grenade

COSMOX DÉBUSQUE LES INFOX EN ASTRONOMIE !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade Haute-Garonne

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Dans le cadre de l’exposition Pris dans la toile, impact numérique , la Bibliothèque Municipale de Grenade accueillera plusieurs animations autour de l’éducation aux médias.

La première animation Cosmox , est un jeu d’éducation aux médias pour ados, de 10 à 16 ans.

Cette animation est proposée par les Francas et l’Association Française d’Astronomie, en partenariat avec la Médiathèque Départementale.

Le principe

À quelques heures du bouclage du magazine Ciel&Monospace, le rédacteur en chef a signalé des fausses informations dans plusieurs articles. Les participants, devenus journalistes scientifiques, devront les trouver et les remplacer, en utilisant notamment le réseau social Weezer (copie conforme de Twitter en version fermée). 0 .

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 33 02 53 bibliotheque@grenade-mairie.fr

English :

As part of the Pris dans la toile, impact numérique exhibition, the Bibliothèque Municipale de Grenade will be hosting several events focusing on media literacy.

