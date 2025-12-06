Cosne Wine Tour Rue Jean Monnet Cosne-Cours-sur-Loire

Cosne Wine Tour

Rue Jean Monnet Lycée agricole et viticole Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Rendez-vous pour la Foire aux Vins des Lycées Viticoles organisée au Lycée Agricole de Cosne.

Vous pourrez déguster les vins du Domaine des Athénées en appellations Sancerre et Coteaux du Giennois, ainsi que des vins de toutes les régions de France Bourgogne, Champagne, Bordeaux, Val de Loire, Alsace, Languedoc, Sud-Ouest… et même du cidre normand !

Nous vous proposons également de découvrir les produits d’autres établissements agricoles et producteurs voisins foie gras, plats cuisinés (canard, boeuf, agneau), charcuteries…

Une vente de sapins du Morvan est aussi proposée au profit de l’association des élèves.

Cet événement est l’occasion de soutenir les lycéens dans leurs études et de passer un moment convivial ! .

