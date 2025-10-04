COSPLAY, exposition et journée Locminé
COSPLAY, exposition et journée Locminé samedi 4 octobre 2025.
COSPLAY, exposition et journée
Médiathèque place Anne de Bretagne Locminé Morbihan
Exposition du 4 au 31 octobre, et Journée le 4 octobre de 10h à 17h. Animations tout au long de la journée chasse au trésor, jeu de société, papertoy, dessin .etc. Découverte de l’univers Cosplay avec l’association CosmoPlayer. Dans le cadre de Magic’Maillon. .
Médiathèque place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70
