COSPLAY, exposition et journée Locminé

COSPLAY, exposition et journée

Médiathèque place Anne de Bretagne Locminé Morbihan

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-31

2025-10-04

Exposition du 4 au 31 octobre, et Journée le 4 octobre de 10h à 17h. Animations tout au long de la journée chasse au trésor, jeu de société, papertoy, dessin .etc. Découverte de l’univers Cosplay avec l’association CosmoPlayer. Dans le cadre de Magic’Maillon. .

Médiathèque place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70

L'événement COSPLAY, exposition et journée Locminé a été mis à jour le 2025-09-08