Costumes de scène Pithiviers

La Micro-Folie de Pithiviers accueille l’exposition Costumes de Scène du 7 février au 21 mars 2026 ! Les visiteurs découvrent les créations de Chouchane Abello-Tcherpachian pour le CADO. Une immersion fascinante dans l’art textile et l’univers du spectacle vivant.

La ville de Pithiviers invite les passionnés d’art et de théâtre à découvrir une exposition exceptionnelle à la Micro-Folie, située au 17 rue de la Couronne. Du 7 février au 21 mars 2026, l’événement Costumes de Scène met en lumière le travail remarquable de la créatrice Chouchane Abello-Tcherpachian. Ces pièces uniques ont été conçues spécifiquement pour les productions du Centre National de Création d’Orléans (CADO). À travers cette collection, le public explore l’envers du décor et la précision du geste artistique nécessaire à la vie d’une œuvre théâtrale. Cette manifestation culturelle d’envergure, soutenue par le Département du Loiret, offre un voyage visuel au cœur de la création dramatique contemporaine. .

17 Rue de la Couronne Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 63 50

Pithiviers Micro-Folie hosts the Costumes de Scène exhibition from February 7 to March 21, 2026! Visitors discover the creations of Chouchane Abello-Tcherpachian for CADO. A fascinating immersion in textile art and the world of live performance.

