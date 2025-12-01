Costumes et maquillage pour enfants (association Angel) Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch
Costumes et maquillage pour enfants (association Angel) Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch samedi 27 décembre 2025.
Rue Victor Hugo Office de Tourisme La Teste-de-Buch Gironde
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27
2025-12-27
Dans le cadre de l’Office de Tourisme, un atelier est proposé composé de maquillage, de costumes Moyen-Age confectionné sur place, suivi d’une balade en centre-ville à la découverte de l’Histoire de la Ville de La Teste de Buch.
Les parents doivent accompagner leurs enfants. Les enfants peuvent venir déguisé.
Le minimum de participant est de 4 et le maximum est de 10 .
Rue Victor Hugo Office de Tourisme La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14
