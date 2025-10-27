Costumes et maquillage pour enfants, spécial Halloween Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch

Rue Victor Hugo Office de Tourisme La Teste-de-Buch Gironde

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-27

2025-10-27

Dans le cadre de l’Office de Tourisme, un atelier est proposé composé de maquillage, de costumes Moyen-Age confectionné sur place, suivi d’une balade en centre-ville à la découverte de l’Histoire de la Ville de La Teste de Buch.

Les parents doivent accompagner leurs enfants. Les enfants peuvent venir déguisé.

Le minimum de participant est de 5 et le maximum est de 10 .

Rue Victor Hugo Office de Tourisme La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14

