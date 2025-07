Côte à côte Châtelaillon-Plage

2025 km, 50 jours, 10 sports… et une étape chez nous ! C’est LE grand raid nature de l’année un parcours de la côte basque à la mer du Nord en mode écolo, sportif et solidaire. Il passe par Châtelaillon-Plage le 26 août, et ça ne se rate pas !

Plage des Boucholeurs Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine cote.a.cote.2025@gmail.com

English : Side by side

2025 km, 50 days, 10 sports… and a stopover on our doorstep! It’s THE big nature raid of the year: a route from the Basque coast to the North Sea in eco-friendly, sporting and solidarity-based mode. It passes through Châtelaillon-Plage on August 26, and it’s not to be missed!

German : Seite an Seite

2025 km, 50 Tage, 10 Sportarten… und eine Etappe bei uns! Es ist DER große Naturraid des Jahres: eine Strecke von der baskischen Küste bis zur Nordsee im ökologischen, sportlichen und solidarischen Modus. Er führt am 26. August durch Châtelaillon-Plage, und das sollte man sich nicht entgehen lassen!

Italiano :

2025 km, 50 giorni, 10 sport e una tappa qui! È il grande raid naturalistico dell’anno: un percorso dalla costa basca al Mare del Nord in modalità ecologica, sportiva e solidale. Passa da Châtelaillon-Plage il 26 agosto, ed è da non perdere!

Espanol : Uno al lado del otro

2025 km, 50 días, 10 deportes… ¡y una parada aquí! Es EL gran raid natural del año: una ruta desde la costa vasca hasta el Mar del Norte, ecológica, deportiva y solidaria. Pasa por Châtelaillon-Plage el 26 de agosto, ¡y no hay que perdérselo!

