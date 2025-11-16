Côte à l’os géante et Course landaise

Saint-Loubouer Landes

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

2025-11-16

ST LOUBOUER grand RDV de la Temporada 2025

Dimanche 16 Novembre

Réservation obligatoire avant le 14 Novembre

Repas à 13h précises au Foyer Municipal COTE A L’OS GEANTE organisée par I’ELAN TURSAN BASKET

MENU Garbure Assiette Loubérine et son médaillon de foie gras Côte à l’os/frites, Dessert Café et vin compris, ouvert à tous

Tarif: 20€

Réservations: 06.67.68.22.96 06.08.58.61.01

Course landaise à 16h précises aux Arènes Henri Remazeilles

Présentation 2026- Groupe compétition

Animation Sainte Cécile DOAZIT .

Saint-Loubouer 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 68 22 96

