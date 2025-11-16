Côte à l’os géante et Course landaise Saint-Loubouer
Côte à l’os géante et Course landaise Saint-Loubouer dimanche 16 novembre 2025.
Côte à l’os géante et Course landaise
Saint-Loubouer Landes
ST LOUBOUER grand RDV de la Temporada 2025
Dimanche 16 Novembre
Réservation obligatoire avant le 14 Novembre
Repas à 13h précises au Foyer Municipal COTE A L’OS GEANTE organisée par I’ELAN TURSAN BASKET
MENU Garbure Assiette Loubérine et son médaillon de foie gras Côte à l’os/frites, Dessert Café et vin compris, ouvert à tous
Tarif: 20€
Réservations: 06.67.68.22.96 06.08.58.61.01
Course landaise à 16h précises aux Arènes Henri Remazeilles
Présentation 2026- Groupe compétition
Animation Sainte Cécile DOAZIT .
Saint-Loubouer 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 68 22 96
