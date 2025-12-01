Côté coulisses L’envers du décor Centre Culturel Les Carmes Langon
Côté coulisses L'envers du décor Centre Culturel Les Carmes Langon mardi 16 décembre 2025.
Centre Culturel Les Carmes 8 Cours des Carmes Langon Gironde
Venez découvrir l’envers du décor de la scène des Carmes ! Partez à la découverte de la salle de spectacles, du plateau, des loges, de la régie… La visite est assurée par le régisseur du Centre culturel des Carmes.
Sur réservation, places limitées .
+33 5 56 63 14 45 contact@lescarmes.fr
