Côté coulisses L’envers du décor Centre Culturel Les Carmes Langon

Centre Culturel Les Carmes 8 Cours des Carmes Langon Gironde

2025-12-16

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Venez découvrir l'envers du décor de la scène des Carmes ! Partez à la découverte de la salle de spectacles, du plateau, des loges, de la régie… La visite est assurée par le régisseur du Centre culturel des Carmes.

Sur réservation, places limitées .

Centre Culturel Les Carmes 8 Cours des Carmes Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 14 45 contact@lescarmes.fr

