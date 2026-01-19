Côte et Plaisance Menu de la Saint-Valentin 2026 Port de Plaisance Pornic

Côte et Plaisance Menu de la Saint-Valentin 2026

Réservez votre soirée de la Saint-Valentin au restaurant Côte et Plaisance, situé au port de plaisance de la Noéveillard, à Pornic.

Menu Saint-Valentin

❤ ❤ ❤

Entrée

Camembert au lait cru et chorizo

OU

Œuf parfait, velours de curry rouge

OU

Saumon gravlax en croûte d’herbes et aux agrumes

OU

Fine raviole de saumon en encre de seiche, crème au beurre nantais

—



Plat

Fondant de joues de cochon aux gambas, pommes de terre grenaille et légumes

OU

Filet de bar, sauce vierge et légumes du moment

OU

Gambas à la thaï, légumes croquants et velours de curry rouge

OU

Demi magret de canard, écrasé de pommes de terre et bouillon des bois

—

Dessert

Tartelette citron meringuée

OU

Profiteroles

OU

Tiramisu breton pomme caramélisée et sablé breton

OU

Café gourmand (supplément 1,50 €)

❤ ❤ ❤ .

Port de Plaisance La Noéveillard Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 82 03 legecko@live.fr

English :

Book your Valentine’s evening at the Côte et Plaisance restaurant in Pornic’s Noéveillard marina.

