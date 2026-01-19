Côte et Plaisance Menu de la Saint-Valentin 2026 Port de Plaisance Pornic
Port de Plaisance La Noéveillard Pornic Loire-Atlantique
Début : 2026-02-14 12:00:00
fin : 2026-02-15 14:00:00
2026-02-14 2026-02-15
Réservez votre soirée de la Saint-Valentin au restaurant Côte et Plaisance, situé au port de plaisance de la Noéveillard, à Pornic.
Menu Saint-Valentin
❤ ❤ ❤
Entrée
Camembert au lait cru et chorizo
OU
Œuf parfait, velours de curry rouge
OU
Saumon gravlax en croûte d’herbes et aux agrumes
OU
Fine raviole de saumon en encre de seiche, crème au beurre nantais
—
Plat
Fondant de joues de cochon aux gambas, pommes de terre grenaille et légumes
OU
Filet de bar, sauce vierge et légumes du moment
OU
Gambas à la thaï, légumes croquants et velours de curry rouge
OU
Demi magret de canard, écrasé de pommes de terre et bouillon des bois
—
Dessert
Tartelette citron meringuée
OU
Profiteroles
OU
Tiramisu breton pomme caramélisée et sablé breton
OU
Café gourmand (supplément 1,50 €)
❤ ❤ ❤ .
English :
Book your Valentine’s evening at the Côte et Plaisance restaurant in Pornic’s Noéveillard marina.
