Côté Jardins Magie/Théâtre « Je suis 52 » Salle des fêtes Maux samedi 28 février 2026.

Salle des fêtes Le bourg Maux Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28 21:00:00

2026-02-28

Partenariat Communauté de Communes Bazois Loire Morvan / La Maison Programme Côté Jardins

Spectacle « Je suis 52 » par Camille Joviado et Claire Castel

Un 7, une dame de cœur, un as… et si les cartes racontaient notre monde autrement ? Entre manipulation et illusions, ce spectacle tisse plusieurs histoires à travers un dialogue poétique celle d’une passion amoureuse, d’une vie, et bien sûr, des 52 figures d’un jeu de cartes.

A partir de 12 ans. Durée 52 min

Billetterie en ligne .

Salle des fêtes Le bourg Maux 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 09

