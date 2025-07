Côté Jardins Théâtre « Ma république et moi » Salle Marcel Joyeux Luzy

Côté Jardins Théâtre « Ma république et moi » Salle Marcel Joyeux Luzy jeudi 25 septembre 2025.

Salle Marcel Joyeux 13 Rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Début : 2025-09-25 20:00:00

fin : 2025-09-25 21:00:00

2025-09-25

Partenariat Communauté de Communes Bazois Loire Morvan / La Maison Programme Côté Jardins

Spectacle « Ma république et moi » par Issam Rachyq-Ahrad

Un seul-en-scène à la fois drôle et tendre, en prise directe avec l’actualité. Issam nous invite chez sa mère. Le thé et les gâteaux sont prêts. Avec lucidité, humour et tendresse, il dessine le portrait sensible d’une mère, convoquant les souvenirs de leur vie quotidienne.

A partir de 10 ans. Durée 1h

Tarifs de 8€ à 12€ billetterie en ligne .

Salle Marcel Joyeux 13 Rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 09

