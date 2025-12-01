Côté Jardins Théâtre musical Bingo ! un loto musical Salle MJC Châtillon-en-Bazois

Côté Jardins Théâtre musical Bingo ! un loto musical

Salle MJC Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Début : 2025-12-16 20:00:00

fin : 2025-12-16 21:20:00

2025-12-16

Partenariat Communauté de Communes Bazois Loire Morvan La Maison Programme Côté Jardins

Spectacle Bingo ! un loto musical par le Trio Musica Humana et Corinne Benizio

De l’opérette à Starmania, en passant par Claude François, Bobby Lapointe ou Purcell, le Trio Musica Humana vous invite à un voyage désopilant à travers les siècles. Oubliez les lotos ennuyeux ! Venez en famille participer à cette version décapante et exubérante !

A partir de 7 ans. Durée 1h20

Billetterie en ligne .

Salle MJC Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 09

