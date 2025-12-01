Côté Jardins Théâtre musical Bingo ! un loto musical Salle MJC Châtillon-en-Bazois
Salle MJC Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Début : 2025-12-16 20:00:00
fin : 2025-12-16 21:20:00
2025-12-16
Partenariat Communauté de Communes Bazois Loire Morvan La Maison Programme Côté Jardins
Spectacle Bingo ! un loto musical par le Trio Musica Humana et Corinne Benizio
De l’opérette à Starmania, en passant par Claude François, Bobby Lapointe ou Purcell, le Trio Musica Humana vous invite à un voyage désopilant à travers les siècles. Oubliez les lotos ennuyeux ! Venez en famille participer à cette version décapante et exubérante !
A partir de 7 ans. Durée 1h20
Billetterie en ligne .
Salle MJC Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 09
