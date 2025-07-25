Côté Jardins Théâtre Noces de laine Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains

Côté Jardins Théâtre Noces de laine

Salle Sidney Bechet Avenue du Docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 18:00:00

fin : 2026-01-25 19:20:00

Date(s) :

2026-01-25

Partenariat Communauté de Communes Bazois Loire Morvan La Maison Programme Côté Jardins

Spectacle Noces de laine par la Cie F.O.U.I.C.

Après une version créée pour être jouée à domicile, la Cie F.O.U.I.C propose une version pour les salles, toujours dans une atmosphère intimiste. Entre gros malentendus, mensonges honteux et éclats de joie, Sacha et Louise sont sur le point de se séparer. Et si la vie leur donnait une seconde chance ?

A partir de 13 ans. Durée 1h20

Salle Sidney Bechet Avenue du Docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 09

