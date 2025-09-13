Côte Sud FM Fest’ Seignosse

Côte Sud FM Fest’ Seignosse samedi 13 septembre 2025.

Côte Sud FM Fest’

Halle couverte Seignosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

CÔTE SUD FM FEST’ #2

Le samedi 13 septembre de 11h à minuit.

Halle couverte à Seignosse Bourg.

Animations Concerts Bodega Foodtrucks Direct radio

CÔTE SUD FM FEST’ #2

Le samedi 13 septembre de 11h à minuit.

Halle couverte à Seignosse Bourg.

Entrée libre.

Programme

11h Sangria offerte; animation par Lous Dou Boucarot.

Dès 12h

– Bodega & ambiance DJ Vinyl avec David

– Food trucks

– Espace convivial et familial jeux géants en bois proposés par la Médiathèque-Ludothèque municipale L’Écume des Jours de Capbreton.

– Jeux de sport et adresse avec ProSportConcept

– Stands d’associations locales

– Points de ventes des entrepreneurs locaux

13h Battle de dessins avec les “Cosmic Tubes” et Oz’art

14h Studio Radio extérieur en Direct avec des entrepreneurs locaux.

15h Concert des Voix-liées, Sandivas et Marjorie

16h Battle de dessins avec les “Cosmic Tubes” et Oz’art

17h00 Concert Le Chant des possibles

Suivi, par les concerts de bAllAd, Ben Fern, The Bard Experience, Guital, Inopsys Kalela, Lyrah, MRG, OGS, Sandra M. .

Halle couverte Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Côte Sud FM Fest’

CÔTE SUD FM FEST’ #2

Saturday, September 13, 11am to midnight.

Covered hall in Seignosse Bourg.

Entertainment Concerts Bodega Foodtrucks Live radio

German : Côte Sud FM Fest’

SÜDKÜSTE FM FEST’ #2

Am Samstag, den 13. September von 11 Uhr bis Mitternacht.

Überdachte Halle in Seignosse Bourg.

Animationen Konzerte Bodega Foodtrucks Direct Radio

Italiano :

CÔTE SUD FM FEST’ #2

Sabato 13 settembre dalle 11.00 alle 24.00.

Sala coperta a Seignosse Bourg.

Intrattenimento Concerti Bodega Foodtrucks Radio in diretta

Espanol : Côte Sud FM Fest’

CÔTE SUD FM FEST’ #2

Sábado 13 de septiembre de 11.00 a 24.00 horas.

Sala cubierta en Seignosse Bourg.

Entretenimiento Conciertos Bodega Foodtrucks Radio en directo

L’événement Côte Sud FM Fest’ Seignosse a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Seignosse