Informations pratiques

Seignosse

Côte Sud FM Fest’

Seignosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19

CÔTE SUD FM FEST’ #3

Le samedi 19 septembre de 11h à 23h à Seignosse Bourg.

Animations & Musique

Bodega & Foodtrucks

CÔTE SUD FM FEST’ #3

Le samedi 19 septembre à partir de 11h à Seignosse Bourg.

Animations & Musique

Bodega & Foodtrucks

Programme :

• 11h : Pelote avec les écureuils seignossais et la participation de Pompom Baiona

• 12h : Chorales avec le Chant des possibles & Marjorie Courtiau

• 13h : DJ set avec DJ Taleco

• 14h : Démonstration de roller avec l’association Roulettes

• 15h : Atelier Théâtre avec la compagnie L’Eté des sauvages

• 16h: Thé dansant avec Innerwheel

• 18h : Cote sud FM Comedy avec Emily CDV

• 20h : Concert : Country lovers, Guital & Fred Melville, Sarah Johnson et Joogs

• 21h : DJ set avec David de la Sound Factory

Toute la journée : Jeux d’adresse, pesée du jambon, tombola, stands de vente et associations.

Bodega & foodtrucks .

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Côte Sud FM Fest’

C%D4TE SUD FM FEST’ #3

Saturday, September 19, from 11 a.m. to 11 p.m. in Seignosse Bourg.

Entertainment & Music

Bodega & Food Trucks

L’événement Côte Sud FM Fest’ Seignosse a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Seignosse