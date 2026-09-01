Côte Sud FM Fest’ Seignosse
samedi 19 septembre 2026 · Seignosse
Informations pratiques
Seignosse
Côte Sud FM Fest’
Seignosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 23:00:00
Date(s) :
2026-09-19
CÔTE SUD FM FEST’ #3
Le samedi 19 septembre de 11h à 23h à Seignosse Bourg.
Animations & Musique
Bodega & Foodtrucks
CÔTE SUD FM FEST’ #3
Le samedi 19 septembre à partir de 11h à Seignosse Bourg.
Animations & Musique
Bodega & Foodtrucks
Programme :
• 11h : Pelote avec les écureuils seignossais et la participation de Pompom Baiona
• 12h : Chorales avec le Chant des possibles & Marjorie Courtiau
• 13h : DJ set avec DJ Taleco
• 14h : Démonstration de roller avec l’association Roulettes
• 15h : Atelier Théâtre avec la compagnie L’Eté des sauvages
• 16h: Thé dansant avec Innerwheel
• 18h : Cote sud FM Comedy avec Emily CDV
• 20h : Concert : Country lovers, Guital & Fred Melville, Sarah Johnson et Joogs
• 21h : DJ set avec David de la Sound Factory
Toute la journée : Jeux d’adresse, pesée du jambon, tombola, stands de vente et associations.
Bodega & foodtrucks .
Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Côte Sud FM Fest’
C%D4TE SUD FM FEST’ #3
Saturday, September 19, from 11 a.m. to 11 p.m. in Seignosse Bourg.
Entertainment & Music
Bodega & Food Trucks
L’événement Côte Sud FM Fest’ Seignosse a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Seignosse
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