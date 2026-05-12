COTEAUX COCKTAILS Saint-Geniès-des-Mourgues
COTEAUX COCKTAILS Saint-Geniès-des-Mourgues jeudi 11 juin 2026.
Saint-Geniès-des-Mourgues
COTEAUX COCKTAILS
Avenue de Beaulieu Saint-Geniès-des-Mourgues Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Afterwork le jeudi 11 juin dès 18h30 !
Cocktails à base de vin, foodtrucks, musique live et ambiance conviviale au programme pour une belle soirée de début d’été
Afterwork le jeudi 11 juin dès 18h30 !
Cocktails à base de vin, foodtrucks, musique live et ambiance conviviale au programme pour une belle soirée de début d’été
Entrée 5€ une boisson comprise .
Avenue de Beaulieu Saint-Geniès-des-Mourgues 34160 Hérault Occitanie
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English :
Afterwork on Thursday June 11 from 6.30pm!
Wine cocktails, foodtrucks, live music and a friendly atmosphere are on the program for a great early summer evening
L’événement COTEAUX COCKTAILS Saint-Geniès-des-Mourgues a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT MONTPELLIER