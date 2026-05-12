Saint-Geniès-des-Mourgues

COTEAUX COCKTAILS

Avenue de Beaulieu Saint-Geniès-des-Mourgues Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Afterwork le jeudi 11 juin dès 18h30 !

Cocktails à base de vin, foodtrucks, musique live et ambiance conviviale au programme pour une belle soirée de début d’été

Afterwork le jeudi 11 juin dès 18h30 !

Cocktails à base de vin, foodtrucks, musique live et ambiance conviviale au programme pour une belle soirée de début d’été

Entrée 5€ une boisson comprise .

Avenue de Beaulieu Saint-Geniès-des-Mourgues 34160 Hérault Occitanie

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English :

Afterwork on Thursday June 11 from 6.30pm!

Wine cocktails, foodtrucks, live music and a friendly atmosphere are on the program for a great early summer evening

L’événement COTEAUX COCKTAILS Saint-Geniès-des-Mourgues a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT MONTPELLIER