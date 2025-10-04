Côteaux Propres Château-Thierry

Côteaux Propres Château-Thierry samedi 4 octobre 2025.

Côteaux Propres

23 Rue de la Prairie Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Villages et coteaux propres suivez le lien https://www.champagne-patrimoinemondial.org/sites/default/files/2020-08/villages-et-coteaux-propres_0.pdf

Les communes de la Champagne viticole sont invitées par la Mission à participer à l’opération Villages et Coteaux propres qui aura lieu le samedi 4 octobre. Objectif faire collectivement un geste pour la protection de notre environnement et l’embellissement du vignoble.

Rappel du principe chaque collectivité intéressée se fait référencer auprès de la Mission. Il lui revient ensuite de mobiliser ses associations, entreprises, habitants pour qu’un maximum de personnes soient présentes le 4 octobre. Ensemble et dans une ambiance conviviale, elles ratissent les papiers et déchets abandonnés sur le territoire de la commune, avec le matériel mis à leur disposition.

La Coopérative du Syndicat Général des Vignerons est le partenaire historique de la Mission sur cette opération. Elle offrira à chaque collectivité participante un kit de plantation composé d’arbres et arbustes, d’un disque de paillage et de protections contre les lapins.

Inscription auprès de la Mission Coteaux, Maisons et caves de Champagne. Pour vous guider Lien 0 .

23 Rue de la Prairie Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 26 77 42 89 c.gambart@audrrt.fr

English :

Villages et coteaux propres follow the link: https://www.champagne-patrimoinemondial.org/sites/default/files/2020-08/villages-et-coteaux-propres_0.pdf

German :

Eigene Dörfer und Hänge folgen Sie dem Link: https://www.champagne-patrimoinemondial.org/sites/default/files/2020-08/villages-et-coteaux-propres_0.pdf

Italiano :

I villaggi e le colline seguono il link: https://www.champagne-patrimoinemondial.org/sites/default/files/2020-08/villages-et-coteaux-propres_0.pdf

Espanol :

Pueblos y laderas siga el enlace: https://www.champagne-patrimoinemondial.org/sites/default/files/2020-08/villages-et-coteaux-propres_0.pdf

L’événement Côteaux Propres Château-Thierry a été mis à jour le 2025-09-04 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne