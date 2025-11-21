Coton – Uncanny / Cédric Cherdel – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-04 15:00 – 15:30

Gratuit : non 5 € / 10 € 5 € / 10 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Danse poétique et sensible pour une danseuse et un musicien COTON aborde la vulnérabilité comme une force poétique essentielle à la vie, comme une phase de métamorphoses. Deux interprètes, une danseuse et un musicien, manipulent des textiles doux et colorés pour nous faire voyager dans des imaginaires éphémères. D’apparitions en disparitions, les artistes deviennent conteur/conteuse, leurs gestes deviennent des histoires. Des histoires qui résistent, qui s’entraident, qui libèrent, qui dévorent, qui chutent, qui rebondissent, qui chutent encore… Des histoires qui nous évoquent les aventures de la vie, celles qu’on s’imagine, qu’on éprouve ou qu’on endure.COTON est une création poétique et sensible qui laisse entrevoir nos fragilités pour sublimer nos capacités à nous transformer et à explorer de nouveaux chemins. Chorégraphe : Cédric CherdelArtiste chorégraphique : Elvira Hernandez MadrigalArtiste musicien : Simon Carbonnel / AuneScénographie et costumes : Sarah Lapin Durée : 25 min. Jeune public à partir de 3 ans Représentation dans le Club Onyx

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr