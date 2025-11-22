Cotonete Studio de l’Ermitage Paris
Cotonete Studio de l’Ermitage Paris samedi 22 novembre 2025.
À la croisée de Herbie Hancock, Deodato et Michel Colombier, Cotonete s’offre une soirée de pure disco cosmique et de jazz funk interstellaire, consacrée à la liberté de danser et d’improviser.
Funk libératoire pour âmes sensibles et hanches galvanisées.
Florian Pellissier : Claviers
Frank Chatona : Saxophone
Christophe Touzalin : Trompette & clavier
Olivier Caron : Trombone
Farid Baha : Guitare
Jean-Claude Kebaili : Basse
David Georgelet : Batterie
Au beau milieu de leur tournée « Victoire de la Musique » les sept funkateers rechargent leurs batteries au Studio de l’Ermitage.
Le samedi 22 novembre 2025
de 21h00 à 23h00
payant Tarif sur place : 22 EUR
Prévente : 18 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-22T22:00:00+01:00
fin : 2025-11-23T00:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-22T21:00:00+02:00_2025-11-22T23:00:00+02:00
Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris
Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)
Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/cotonete-9 https://www.facebook.com/Cotonetemusic https://www.facebook.com/Cotonetemusic