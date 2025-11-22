Cotonete Studio de l’Ermitage Paris

À la croisée de Herbie Hancock, Deodato et Michel Colombier, Cotonete s’offre une soirée de pure disco cosmique et de jazz funk interstellaire, consacrée à la liberté de danser et d’improviser.

Funk libératoire pour âmes sensibles et hanches galvanisées.

Florian Pellissier : Claviers

Frank Chatona : Saxophone

Christophe Touzalin : Trompette & clavier

Olivier Caron : Trombone

Farid Baha : Guitare

Jean-Claude Kebaili : Basse

David Georgelet : Batterie

Au beau milieu de leur tournée « Victoire de la Musique » les sept funkateers rechargent leurs batteries au Studio de l’Ermitage.

Le samedi 22 novembre 2025

de 21h00 à 23h00

payant Tarif sur place : 22 EUR

Prévente : 18 EUR Tout public.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

