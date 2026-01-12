Cottenchy Trail & Nordic Aventure 2026 Cottenchy
Cottenchy Somme
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
En préparation pour le 8 mars 2026, une troisième édition avec
de nouveaux parcours (plus de chemins en sous bois)
29,2km et 530m D+ pour le trail XS
13,2km et 160m D+ pour la course nature XXS
17,2km et 200m D+ pour la Marche Nordique Compétition Nature
11,2km et 160m D+ pour la marche/rando non chronométrée.
Label Bronze pour le Trail XS, qualificatif aux Championnats de France de Trail Court
Label Régional pour la Marche Nordique Compétition, inscrite au Challenge Nordique Hauts de France 2026.
Cottenchy 80440 Somme Hauts-de-France contact@vytajog.fr
English :
In preparation for March 8, 2026, a third edition with
new routes (more paths in the undergrowth)
29.2km and 530m D+ for trail XS
13.2km and 160m D+ for the XXS nature race
17.2km and 200m D+ for the Nordic Walking Nature Competition
11.2km and 160m D+ for the untimed walk/rando.
Bronze label for Trail XS, qualifier for the French Trail Short Championships
Label Régional for the Marche Nordique Compétition, entered in the Challenge Nordique Hauts de France 2026.
