Cottenchy Trail & Nordic Aventure 2026

Cottenchy Somme

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

En préparation pour le 8 mars 2026, une troisième édition avec

de nouveaux parcours (plus de chemins en sous bois)

29,2km et 530m D+ pour le trail XS

13,2km et 160m D+ pour la course nature XXS

17,2km et 200m D+ pour la Marche Nordique Compétition Nature

11,2km et 160m D+ pour la marche/rando non chronométrée.

Label Bronze pour le Trail XS, qualificatif aux Championnats de France de Trail Court

Label Régional pour la Marche Nordique Compétition, inscrite au Challenge Nordique Hauts de France 2026.

Cottenchy 80440 Somme Hauts-de-France contact@vytajog.fr

English :

In preparation for March 8, 2026, a third edition with

new routes (more paths in the undergrowth)

29.2km and 530m D+ for trail XS

13.2km and 160m D+ for the XXS nature race

17.2km and 200m D+ for the Nordic Walking Nature Competition

11.2km and 160m D+ for the untimed walk/rando.

Bronze label for Trail XS, qualifier for the French Trail Short Championships

Label Régional for the Marche Nordique Compétition, entered in the Challenge Nordique Hauts de France 2026.

