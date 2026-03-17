Couarail Voyage Transalpin en chansons Maison Lorraine de la Polyculture Maison Lorraine de la Polyculture Lucey

Couarail Voyage Transalpin en chansons Maison Lorraine de la Polyculture

Maison Lorraine de la Polyculture 94 Grande rue Lucey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Couarail Conférence sur Voyage transalpin en chansons , par Didier Francfort

Vous avez tellement apprécié notre dernière soirée, Voyage transatlantique en chansons , que vous l’avez redemandez …

Et bien voilà ! Didier Francfort revient. Cette fois-ci, les chansons circuleront entre la France et l’Italier.

Une soirée à ne pas manquer.

Le pot de l’amitié terminera la soirée.

Entrée gratuiteTout public

0 .

Maison Lorraine de la Polyculture 94 Grande rue Lucey 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 85 21 poly@maisondelapolyculture.fr

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English :

Couarail Conference on Voyage transalpin en chansons , by Didier Francfort

You enjoyed our last evening, Voyage transatlantique en chansons , so much that you asked for more…

Well, here it is! Didier Francfort is back. This time, the songs will travel between France and Italy.

An evening not to be missed.

A pot de l’amitié will round off the evening.

Free admission

L’événement Couarail Voyage Transalpin en chansons Maison Lorraine de la Polyculture Lucey a été mis à jour le 2026-03-17 par MT TERRES TOULOISES