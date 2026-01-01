Couché sur le côté, ça marche aussi , exposition Gerlinde de Frommherz Galerie du Tableau Marseille 6e Arrondissement

Couché sur le côté, ça marche aussi , exposition Gerlinde de Frommherz

Du 26/01 au 07/02/2026 tous les jours de 18h à 21h.

Vernissage lundi 26 janvier de 18h à 21h Exposition du 26 janvier au février 2026 Ouverture du lundi au samedi de 11h à 18h. Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-26 18:00:00

fin : 2026-02-07 21:00:00

2026-01-26

L’exposition présente un travail autour de constructions légères et éphémères, c’est l’envie de poser des choses, de les mettre en relation avec des gestes sculpturaux simples, des architectures rudimentaires, de créer des espaces de liberté.

Ce qui est bien avec une chaise pliante, c’est qu’elle s’adapte.

Retourner une chaise, c’est retourner une situation.

Du coup, fini le confort, on ne peut plus s’assoir sur son steak, il va falloir trouver autre chose.

Retournement vertical, retournement horizontal, rotation paramétrée.

Une chaise longue surélevée, dépliée dans les airs comme une plante qui cherche la lumière, yes, dévêtue de sa toile, intégrée dans une drôle de construction, sorte de serre aérienne, des bouts de bâche jaune transparent qui flottent dans l’air et attrapent le soleil, le vent qui passe.

Good day sunshine.

L’été est passé, on se replie, jardin d’hiver.

Allonger une chaise longue bien fatiguée, la coucher sur le côté, fixer des bouts de bois et de carton dessus, la conseillère d’orientation va poser des questions.





Gerlinde Frommherz, décembre 2025



Elle reprend et transforme des éléments du projet La cabane aux mauvaises herbes, projet réalisé cet été dans le cadre de l'été culturel 2025 Rouvrir le monde en partenariat avec l'association Les 8 Pillards, le centre social Kléber et le jardin de Ruffi.

Elle reprend et transforme des éléments du projet La cabane aux mauvaises herbes, projet réalisé cet été dans le cadre de l’été culturel 2025 Rouvrir le monde en partenariat avec l’association Les 8 Pillards, le centre social Kléber et le jardin de Ruffi.



https://www.documentsdartistes.org/frommherz .

Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 57 05 34 galeriedutableau@galeriedutableau.org

English :

The exhibition presents a body of work based on light, ephemeral constructions. It’s about putting things down, relating them to simple sculptural gestures and rudimentary architecture, and creating spaces of freedom.

