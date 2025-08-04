COUCHER DE SOLEIL AU BAGNAS Agde

Route de Sète Agde Hérault

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-08-04

fin : 2025-08-17

2025-08-04 2025-08-19

Vivez un moment hors du temps en admirant le soleil couchant sur l’étang du Bagnas. Ressentez l’atmosphère unique du crépuscule et observez la faune qui s’anime à la tombée du jour.

Venez admirer un magnifique coucher de soleil sur l’étang du Bagnas. L’occasion de ressentir l’ambiance qui règne au crépuscule et d’observer les animaux de plus près.

Vous serez équipés de jumelles et de longues-vues afin d’observer les oiseaux, guidés par un éducateur nature de la Réserve.

Une sortie pleine de poésie et de découvertes à ne pas manquer !

Route de Sète Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 adena.animation@espaces-naturels.fr

English : SUNSET AT BAGNAS

Come and admire a magnificent sunset over the Etang du Bagnas and feel the atmosphere at dusk.

German : SONNENUNTERGANG AM BAGNAS

Erleben Sie einen wunderschönen Sonnenuntergang über dem Étang du Bagnas und spüren Sie die Stimmung, die in der Abenddämmerung herrscht.

Italiano :

Vivete un momento senza tempo quando il sole tramonta sull’Etang du Bagnas. Sentite l’atmosfera unica del crepuscolo e osservate la fauna selvatica che prende vita all’imbrunire.

Espanol :

Viva un momento intemporal mientras el sol se pone sobre el Etang du Bagnas. Siente la atmósfera única del crepúsculo y observa cómo la fauna cobra vida al anochecer.

