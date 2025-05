COUCHER DE SOLEIL AU BAGNAS JUIN – Agde, 5 juin 2025 07:00, Agde.

Hérault

COUCHER DE SOLEIL AU BAGNAS JUIN Route de Sète Agde Hérault

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-05

fin : 2025-06-26

Date(s) :

2025-06-05

Venez admirer un magnifique coucher du soleil sur l’étang du Bagnas et ressentir l’ambiance qui règne au crépuscule.

Vivez un moment hors du temps en admirant le soleil couchant sur l’étang du Bagnas. Ressentez l’atmosphère unique du crépuscule et observez la faune qui s’anime à la tombée du jour.

#ESCAPADENATURE

#ESCAPADEINFINI .

Route de Sète

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 adena.animation@espaces-naturels.fr

English : COUCHER DE SOLEIL AU BAGNAS JUIN

Come and admire a magnificent sunset over the Etang du Bagnas and feel the atmosphere at dusk.

German : COUCHER DE SOLEIL AU BAGNAS JUIN

Erleben Sie einen wunderschönen Sonnenuntergang über dem Étang du Bagnas und spüren Sie die Stimmung, die in der Abenddämmerung herrscht.

Italiano :

Venite ad ammirare un magnifico tramonto sullo stagno di Bagnas e a sentire l’atmosfera al tramonto.

Espanol :

Venga a admirar una magnífica puesta de sol sobre el estanque de Bagnas y sienta el ambiente del atardecer.

