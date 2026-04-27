Mandailles-Saint-Julien

Coucher de soleil au cœur du volcan

Col du Perthus Mandailles-Saint-Julien Cantal

Tarif : 20 – 20 – EUR

-10% famille & groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 18:15:00

fin : 2026-07-27 22:15:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Avec un accompagnateur en montagne de Là-Haut Dehors, partez à l’aventure pour vivre l’expérience de la montagne à une heure magique celle où le Cantal s’endort.

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Col du Perthus Mandailles-Saint-Julien 15590 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 03 51 33 quentin.chantoiseau@gmail.com

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English :

With a mountain guide from Là-Haut Dehors, set off on an adventure to experience the mountains at a magical time: when the Cantal region goes to sleep.

L’événement Coucher de soleil au cœur du volcan Mandailles-Saint-Julien a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays d’Aurillac