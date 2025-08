Coucher de soleil au Lac de Lourdes en stand up paddle Embarcadère du lac de Lourdes Lourdes

Embarcadère du lac de Lourdes Chemin du Lac Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-13 19:30:00

2025-08-13

Coucher de soleil au Lac de Lourdes en stand up paddle ou canoë-kayak avec l’association O2 Lourdes

Départ à 19 h 30 jusqu’à la tombée de la nuit.

Tarif: 25 €/ personne

Information et inscription 06 71 41 99 45 ou www.o2lourdes.fr

Embarcadère du lac de Lourdes Chemin du Lac Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 41 99 45

English :

Sunset at Lac de Lourdes in stand-up paddle or canoe-kayak with O2 Lourdes association

Departure at 7:30 pm until dusk.

Price: ?25/person

Information and registration: 06 71 41 99 45 or www.o2lourdes.fr

German :

Sonnenuntergang am See von Lourdes im Stand Up Paddle oder Kanu mit dem Verein O2 Lourdes

Abfahrt um 19:30 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit.

Preis: 25 ?/Person

Informationen und Anmeldung: 06 71 41 99 45 oder www.o2lourdes.fr

Italiano :

Tramonto sul lago di Lourdes in stand-up paddle o canoa-kayak con l’associazione O2 Lourdes

Partenza alle 19.30 fino al tramonto.

Prezzo: € 25 a persona

Informazioni e prenotazioni: 06 71 41 99 45 o www.o2lourdes.fr

Espanol :

Puesta de sol en el lago de Lourdes en stand-up paddle o canoa-kayak con la asociación O2 Lourdes

Salida a las 19h30 hasta el anochecer.

Precio: 25 euros por persona

Información y reservas: 06 71 41 99 45 o www.o2lourdes.fr

