Coucher de soleil au Testavoyre Raffy Queyrières 6 juillet 2025 19:00

Haute-Loire

Début : Mardi 2025-07-06 19:00:00

fin : 2025-08-24

2025-07-06

Balade commentée et dégustation de produits du terroir au sommet du Testavoyre avec une vue incroyable à 360°.

Sur réservation.

Raffy Chalet du Meygal

Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67 lechaletdumeygal@gmail.com

English :

Guided walk and tasting of local produce at the top of Testavoyre, with an incredible 360° view.

Reservations required.

German :

Kommentierte Wanderung und Verkostung von regionalen Produkten auf dem Gipfel des Testavoyre mit einer unglaublichen 360°-Aussicht.

Auf Reservierung.

Italiano :

Passeggiata guidata e degustazione di prodotti locali in cima al Testavoyre con un’incredibile vista a 360°.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Paseo guiado y degustación de productos locales en la cima de Testavoyre con una increíble vista de 360°.

Imprescindible reservar.

